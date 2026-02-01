النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ

وأشار القباعي إلى أنه يرد على إساءة زميله النائب، ولن يكف عن المطالبة باتفاقيات عادلة بدلا من أن تكون تلك الاتفاقيات مجحفة بحق الوطن ولن يتراجع حتى لو تعرض للضغوط من داخل القبة أو خارجها.
