الأحد 2026-02-01 01:45 م

النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ

ل
أرشيفية
 
الأحد، 01-02-2026 01:34 م

الوكيل الإخباري - انتقد النائب الدكتور قاسم القباعي مهاجمة أحد النواب له تحت القبة أثناء غيابه خلال الجلسات الماضية تحت قبة مجلس النواب.

اضافة اعلان

 

وقال القباعي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن زميله النائب أساء له بعدما اتهمه بالنفاق، لافتا إلى أن حديث زميله كان أنه يهذي بما لا يعرف، ويمارس الكذب ولم يبقى إلا أن يقيم الحد عليه.

 

وأضاف: "تفاجأت كما تفاجأ المواطنين بالإساءة التي وجهت له من قبل أحد الزملاء، وأنه لا ذنب له سوى دفاعه عن الناس الذين يمثلهم تحت القبة وعن مواطن يئن من كهرباء لا يثق بعدالتها ولا يعرفها".

 

وأشار القباعي إلى أنه يرد على إساءة زميله النائب، ولن يكف عن المطالبة باتفاقيات عادلة بدلا من أن تكون تلك الاتفاقيات مجحفة بحق الوطن ولن يتراجع حتى لو تعرض للضغوط من داخل القبة أو خارجها.

 

وبيّن أن الدفاع عن الناس ليس جريمة وهذا واجب على كل النائب، معربا عن خوفه من أن ينطبق قول "يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها.. ما حاجة الخيل والفرسان قد ماتوا".

 

ورد رئيس مجلس النواب مازن القاضي على حديث النائب القباعي بأن جميع أعضاء المجلس حريصون على مصلحة المواطن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة حل طبيعي لمقاومة آثار الأطعمة المصنعة على الصحة

ل

شؤون برلمانية النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

تعبيرية

طب وصحة ماذا يفعل السهر بقلبك؟

صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

طب وصحة فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

لماذا لا يوجد "أنف مثالي" يناسب الجميع؟

منوعات لماذا لا يوجد أنف مثالي يناسب الجميع؟

العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين

أخبار محلية العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين



 






الأكثر مشاهدة