النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ

الوكيل الإخباري - انتقد النائب الدكتور قاسم القباعي مهاجمة أحد النواب له تحت القبة أثناء غيابه خلال الجلسات الماضية تحت قبة مجلس النواب.

وقال القباعي خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، إن زميله النائب أساء له بعدما اتهمه بالنفاق، لافتا إلى أن حديث زميله كان أنه يهذي بما لا يعرف، ويمارس الكذب ولم يبقى إلا أن يقيم الحد عليه.

وأضاف: " تفاجأت كما تفاجأ المواطنين بالإساءة التي وجهت له من قبل أحد الزملاء، وأنه لا ذنب له سوى دفاعه عن الناس الذين يمثلهم تحت القبة وعن مواطن يئن من كهرباء لا يثق بعدالتها ولا يعرفها".

وأشار القباعي إلى أنه يرد على إساءة زميله النائب، ولن يكف عن المطالبة باتفاقيات عادلة بدلا من أن تكون تلك الاتفاقيات مجحفة بحق الوطن ولن يتراجع حتى لو تعرض للضغوط من داخل القبة أو خارجها.

وبيّن أن الدفاع عن الناس ليس جريمة وهذا واجب على كل النائب، معربا عن خوفه من أن ينطبق قول "يا سائس الخيل قم للخيل وانحرها.. ما حاجة الخيل والفرسان قد ماتوا".