النائب القبلان: لماذا يُطلب من المواطن تحمل نتائج خسائر شركات التأمين والرواتب العالية فيها؟

وقال القبلان خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن بعض نصوص مشروع القانون تميل في غالبيتها إلى تقنين حماية شركات التأمين أكثر من حماية المؤمن له.
وأضاف أننا في مجلس النواب لا نشرّع لطرف على حساب طرف آخر ولا نحابي جهة ما ونبحث في مناقشة وإقرار القوانين عن المصلحة العليا للدولة.
وتساءل القبلان عن سبب الطلب من المواطن في كل مرة تحمل نتائج خسائر شركات التأمين ونتائج سوء الإدارة والتخطيط فيها بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت العالية.
