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الثلاثاء، 13-09-2022 12:21 م

النائب القطاونة يحوّل سؤاله حول المياه في الكرك إلى استجواب

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الوكيل الإخباري - حوّل النائب أحمد القطاونة سؤاله النيابي حول المياه في محافظة الكرك إلى استجواب.

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وتاليا نص الاستجواب:

 

معالي رئيس مجلس النواب المحترم،     
استنادا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه الاستجواب التالي إلى معالي وزير المياه والري.

نص الاستجواب:

1- كم تبلغ حصة محافظة الكرك من مياه الشرب سنويا، وهل تلبي ما يكفي حاجة المواطنين الفعلية من مياه الشرب، وكم تبلغ الحاجة الفعلية لسكان المحافظة، ولماذا يعاني المواطنون في الكرك كل عام بسبب عدم وصول المياه لمنازلهم لمدد طويلة؟

2- ما هي مصادر المياه التي تغذي محافظة الكرك، وكم تبلغ كميات ونسبة المياه من كل مصدر؟

3- ما هي خطط وزارة المياه والري لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب عن قرى ومناطق بأكملها في محافظة الكرك والتي باتت تشكل معاناة كبيرة لمعيشة المواطنين، وما مشاريعها لتلبية حاجات محافظة الكرك المقدرة من مياه الشرب للسنوات الخمسة القادمة؟

4- كم تبلغ نسبة الفاقد من مياه الشرب نتيجة حاجة شبكات المياه في محافظة الكرك للصيانة والتجديد؟

5- كم عدد الآبار الارتوازية في محافظة الكرك، وما هي الاستخدامات المخصصة لمياه هذه الآبار؟

6- هل تنوي الحكومة ربط شبكات المياه الخاصة بمحافظة الكرك ومحافظات جنوب الأردن بالخط الناقل للمياه من الديسي إلى عمان؟

7- كم يبعد الخط الناقل لمياه الديسي الى عمان عن أقرب نقاط الربط بشبكة المياه التي تغذي محافظة الكرك؟

8- لماذا لم تقم الحكومة بربط شبكات المياه في محافظات الجنوب (معان، الطفيلة، الكرك) بالخط الناقل لمياه الديسي إلى عمان منذ إنشاء الخط الذي يمر بهذه المحافظات، مع علمها بحاجة هذه المحافظات لمصادر مياه الشرب لتلبية حاجة المواطنين فيها؟

9- ما هي المناطق التي يغذيها الخط الناقل لمياه الديسي في عمان؟

10- كم عدد الآبار التي تم حفرها في منطقة الديسي لخدمة وتغذية الخط الناقل لمياه الديسي إلى عمان؟

11- هل استعاد الأردن كامل حقوقه المائية في نهر الأردن والتي اعتدى عليها العدو الصهيوني منذ احتلال فلسطين عام 1948؟ وكم تبلغ حصة الأردن من مياه النهر؟                     

 




 

 


 

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