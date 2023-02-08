النائب المعايعة يُشارك بمؤتمر سلامة الطريق في الباكستان

الوكيل الإخباري - شارك رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، في مؤتمر حول سلامة الطريق، الذي يُعقد حاليًا في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، وذلك بحضور رئيس الوزراء الباكستاني ورئيس مجلس النواب الباكستاني.



وأكد المعايعة، في كلمة ألقاها أمام المشاركين خلال المؤتمر، الذي حضره السفير الأردني لدى إسلام اباد إبراهيم المدني، أهمية موضوع السلامة على الطرق، كونه يُشكل أهم التحديات التي تواجه المُجتمعات لاستنزافه قدراً كبيراً من الطاقات البشرية والموارد المالية، مشيراً الى ان حوادث السير باتت تشكل ظاهرة في العالم أجمع.



وأشار إلى ضرورة الالتزام بالسياسات والبرامج التي تعنى بالسلامة على الطرق، واتخاذ الخطوات والإجراءات والمعايير الواجب تنفيذها للحد من عوامل الخطر الرئيسة المؤثرة على سلامة الطرق.



وقال المعايعة إننا في الأردن ماضون في ترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي للازدحامات المروية والحوادث، لما لذلك من آثار إيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطن، اجتماعيًا واقتصاديًا.



وحول الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جدد المعايعة التأكيد على أهمية دورها في حماية ورعاية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي فيها.

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ودعا، المجتمع الدولي إلى دعم الوصاية الهاشمية باعتبارها الضمانة الوحيدة مع صمود الشعب الفلسطيني، للحفاظ على عروبة المقدسات وحمايتها من كل محاولات الكيان المحتل لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة.



كما قدم المعايعة أحر مشاعر التعزية والمواساة للأشقاء في سوريا وتركيا بعد حادث الزلزال الأليم، الذي وقع يوم الاثنين الماضي، داعياً المشاركين الى قراءة الفاتحة على أرواحهم.