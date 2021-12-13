النائب المومني تسأل حول اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - وجهت النائب الدكتورة صفاء المومني سؤالا لرئيس الوزراء حول النتائج المتوقعة من وثيقة إعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يلي نص السؤال:
1 - ما هي النتائج المرجوة من توقيع اتفاقية وثيقة اعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع اسرائيل؟
2 - لماذا لا يتم تحلية مياه البحر الاحمر باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة وبامتياز اردني او عربي دون الحاجة الى الكيان الاسرائيلي؟
3 - ما دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وثيقة اعلان هذه النوايا؟
4 - لماذا تلجأ الدولة الاردنية الى التعامل مع الكيان الاسرائيلي في كل الازمات التي تمر بها، ولماذا لا يتم التعاون مع الدول العربية؟
5 - هل بعد دراسة الجدوى لوثيقة اعلان النوايا تصبح الاردن ملزمة في الموافقة على الاتفاقية؟
6 - لماذا لم يتم استئناس مجلس النواب قبل اعلان النوايا لهذه المشاريع؟
7 - لماذا لا يتم طرح مشروع تحلية مياه البحر الاحمر في العقبة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على رؤية صاحب الجلالة الهاشمية؟
8 - من هم الخبراء والمستشارين الاردنيين المشاركين في مناقشة وثيقة اعلان هذه النوايا؟
9 - من هو صاحب فكرة وثيقة اعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع الكيان الاسرائيلي؟
10 - ما هي مقترحات دولة الامارات الموجهة للاردن بهذه الخصوصية؟