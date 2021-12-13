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النائب المومني تسأل حول اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين، 13-12-2021 12:21 م

النائب المومني تسأل حول اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الإخباري - وجهت النائب الدكتورة صفاء المومني سؤالا لرئيس الوزراء حول النتائج المتوقعة من وثيقة إعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وفيما يلي نص السؤال:


1 - ما هي النتائج المرجوة من توقيع اتفاقية وثيقة اعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع اسرائيل؟

 

2 - لماذا لا يتم تحلية مياه البحر الاحمر باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة وبامتياز اردني او عربي دون الحاجة الى الكيان الاسرائيلي؟

 

3 - ما دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وثيقة اعلان هذه النوايا؟

 

4 - لماذا تلجأ الدولة الاردنية الى التعامل مع الكيان الاسرائيلي في كل الازمات التي تمر بها، ولماذا لا يتم التعاون مع الدول العربية؟

 

5 - هل بعد دراسة الجدوى لوثيقة اعلان النوايا تصبح الاردن ملزمة في الموافقة على الاتفاقية؟

 

6 - لماذا لم يتم استئناس مجلس النواب قبل اعلان النوايا لهذه المشاريع؟

 

7 - لماذا لا يتم طرح مشروع تحلية مياه البحر الاحمر في العقبة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على رؤية صاحب الجلالة الهاشمية؟

 

8 - من هم الخبراء والمستشارين الاردنيين المشاركين في مناقشة وثيقة اعلان هذه النوايا؟

 

9 - من هو صاحب فكرة وثيقة اعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع الكيان الاسرائيلي؟


10 - ما هي مقترحات دولة الامارات الموجهة للاردن بهذه الخصوصية؟

 




 

 


 

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