النائب المومني تسأل حول اتفاق إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - وجهت النائب الدكتورة صفاء المومني سؤالا لرئيس الوزراء حول النتائج المتوقعة من وثيقة إعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وفيما يلي نص السؤال:



1 - ما هي النتائج المرجوة من توقيع اتفاقية وثيقة اعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع اسرائيل؟

2 - لماذا لا يتم تحلية مياه البحر الاحمر باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة وبامتياز اردني او عربي دون الحاجة الى الكيان الاسرائيلي؟

3 - ما دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وثيقة اعلان هذه النوايا؟

4 - لماذا تلجأ الدولة الاردنية الى التعامل مع الكيان الاسرائيلي في كل الازمات التي تمر بها، ولماذا لا يتم التعاون مع الدول العربية؟

5 - هل بعد دراسة الجدوى لوثيقة اعلان النوايا تصبح الاردن ملزمة في الموافقة على الاتفاقية؟

6 - لماذا لم يتم استئناس مجلس النواب قبل اعلان النوايا لهذه المشاريع؟

7 - لماذا لا يتم طرح مشروع تحلية مياه البحر الاحمر في العقبة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على رؤية صاحب الجلالة الهاشمية؟

8 - من هم الخبراء والمستشارين الاردنيين المشاركين في مناقشة وثيقة اعلان هذه النوايا؟

9 - من هو صاحب فكرة وثيقة اعلان النوايا لمشاريع الطاقة والمياه مع الكيان الاسرائيلي؟



10 - ما هي مقترحات دولة الامارات الموجهة للاردن بهذه الخصوصية؟