النائب المومني: لا يمكن السكوت على كميات الهدر والفاقد في المياه

الوكيل الاخباري - قالت النائب صفاء المومني، إنه لا يمكن السكوت على كميات الهدر والفاقد في المياه بالمملكة.

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وأكدت المومني، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المياه والري محمد النجار ان على الوزارة ان تستولي على الابار الجوفية حتى لو كانت في اراضي خاصة، وان تقلل من كميات السرقات والعبث في الابار التي تحصل .

واعتبرت المومني أن المشاريع في وزارة المياه بطيئه بسبب فشل الإدارة والمحسوبية والواسطة على حد وصفها، معبرة عن استغرابها من اتباع ذات النهج على مدار سنوات سابقه.

ودعت الى اهمية ادارة قطاع المياه في المملكة، من خلال ضبط الابار وتقليل الفاقد والحد من الاعتداءات على الخطوط الناقلة.