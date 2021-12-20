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الإثنين، 20-12-2021 12:08 م

النائب المومني يقترح فرض ضريبة على الشركات لدعم صندوق الطالب

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الوكيل الإخباري - اقترح النائب بلال المومني فرض ضريبة على الشركات المساهمة  ، والبنوك لدعم صندوق الطالب الجامعي في حال لم تتوفر لدى الحكومة الأموال الكافية لدعمه.

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وطالب المومني خلال جلسة نيابية تشريعية، الاثنين، بشمول كافة الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من صندوق دعم الطالب الجامعي بالمنح والقروض الجامعية.

واشار المومني إن عدد الطلبة الذي انطبقت عليهم الشروط نحو 71.6 ألف طالب وطالبة.

 

وأضاف أن هذا الملف يمس معظم الأردنيين وخاصة في ظل استمرار جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة على الأسر والطلاب.

 

وأكد المومني أن الطلبة وذويهم يعيشون أوضاعا مالية صعبة جدا، ما يستوجب شمول كافة الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط.


 




 

 


 

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