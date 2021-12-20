الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 12:08 م

النائب المومني يقترح فرض ضريبة لدعم صندوق الطالب

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الوكيل الإخباري - طالب النائب بلال المومني بشمول كافة الطلبة الذين انطبقت عليهم شروط الاستفادة من صندوق دعم الطالب الجامعي بالمنح والقروض الجامعية.

وقال المومني، خلال جلسة نيابية تشريعية، الاثنين، إن عدد الطلبة الذي انطبقت عليهم الشروط نحو 71.6 ألف طالب وطالبة.

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وأضاف أن هذا الملف يمس معظم الأردنيين وخاصة في ظل استمرار جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة على الأسر والطلاب.

 

وأشار المومني إلى أن الطلبة وذويهم يعيشون أوضاعا مالية صعبة جدا، ما يستوجب شمول كافة الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط.


واقترح النائب فرض ضريبة على الشركات المساهمة في حال لم تتوفر لدى الحكومة الأموال الكافية لدعم صندوق الطالب.


 




 

 


 

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