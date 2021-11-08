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الإثنين، 08-11-2021 02:15 م

النائب بداح يتساءل حول مشروع سوق الخضار بالشونة الشمالية

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الوكيل الإخباري- طالب النائب عطا بداح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تزويده بالملف الكامل لمشروع انشاء موقف سيارات ومخازن سوق الخضار في الشونة الشمالية متضمنا العطاء وآلية طرحه والمكتب الهندسي الاستشاري والمكتب الهندسي المنفذ وقيمة العطاء ومدته.

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جاء ذلك خلال السؤال الذي وجهه بداح اليوم الاثنين الى كريشان حيث تساءل هل تم انجاز المشروع محط النقاش ضمن المدة المحددة في العطاء.


وأضاف حول المدة فيما إذا لم يتم ذلك فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن.


واستفسر بداح خلال سؤاله هل تم اصدار أية أوامر تغييرية على العطاء المذكور مع موافاته بقيمها وأسبابها.


كما تساءل حول أية أوامر تغييرية اتخذت بأثر رجعي مستفسرا حول قانونيتها والإجراءات التي اتخذها الوزير بخصوص الأوامر المخالفة.

 

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