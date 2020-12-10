النائب خير أبو صعيليك يستبعد إقرار قانون الموازنة العامة قبل نهاية 2020

الوكيل الاخباري -

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استبعد النائب خير أبو صعليك، الخميس، إقرار قانون الموازنة العامة قبل نهاية العام الحالي، حيث أن الوقت ليس بكبير قبل نهاية العام.وقال أبو صعليك لـ "المملكة"، إنه من الصعب مناقشة القانون، مشيرا إلى وجوب فتح المجال أمام النواب لتشكيل الكتل النيابية وتشكيل اللجان، التي تحتاج إلى نحو أسبوع.وأشار إلى أن موازنة 2020 اقرت بعد بدء العام الحالي.وأكد أبو صعليك على أهمية ما قاله الملك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 19، وأن أولوية المرحلة المقبلة في الاهتمام بصحة المواطن، واستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.