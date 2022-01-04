النائب ذيابات: تزوجت بعمر 13 .. والدغمي: "كان عندي 6 أولاد لما كنت 25 سنة"

الوكيل الاخباري - اعترض النائب عبد السلام ذيابات على عدم موافقة بعض النواب على تخفيض سن الترشح إلى 25، مؤكداً أن الخلاف على سن الترشح بين 25 عاما و30 عاما بين النواب، لا علاقة له بالنضج السياسي أو المعرفي. اضافة اعلان





وعلّق ذيابات على تخفيض سن الترشح: "أنا تزوجت وعمري 13 عاما ووهبني الله عماد وأنا في سن 14 عاما".



وتابع ذيابات: هذا لا يعني أن ابن 25 سنة لا تعطيه فرصته في الحياة السياسية، ربما يكون عاطلا عن العمل ولكن يمتلك معارف مختلفة وفكرا سياسيا، وأن يفرزه حزبه أو عشيرته للعمل السياسي والبرلماني".



ورد الدغمي بعد انتهاء مداخلة ذيابات بالقول: "عفارم عليك أنا أشجع الزواج المبكر. أنا في سن 25 كان عندي 6 أولاد".

وعلّق الدغمي على زواج ذيابات بعمر الـ13 عاماً بكلمة "عفية".



