النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل

07:14 م

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الوكيل الإخباري- في مقالة تحليلية نشرها اليوم النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أشاد بكلمة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال افتتاح منتدى "تواصل 2025"، واصفًا إياها بأنها "ليست مجرد خطاب رسمي، بل بيان استراتيجي يعيد رسم العلاقة بين الإنسان والدولة". اضافة اعلان





وقال الخشمان إن سمو ولي العهد وضع إصبعه على جوهر المرحلة، حين تحدث عن حاجة الأردن الملحة لإعادة تعريف مفهوم التواصل، ليس فقط كأداة تكنولوجية، بل كثقافة تقوم على الثقة والحوار وإشراك الشباب.



وفي مقالته التي حملت عنوان "تواصل 2025: حين تحدث ولي العهد بلغة المستقبل ووجدان الأردنيين"، أكد الخشمان أن سمو الأمير الحسين قدّم رؤية عميقة لمستقبل الأردن، من خلال التأكيد على أن "الاقتصاد الحديث يُقاس بما تنتجه العقول لا المصانع"، داعيًا إلى الاستثمار في الإنسان الأردني كأعظم مورد وطني.



واستعرض النائب مجموعة من الأمثلة التطبيقية التي وردت في خطاب سموه، شملت استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والإدارة العامة، معتبرًا إياها "رؤية قابلة للتحقيق وليست خيالًا تقنيًا، شريطة توفر الإرادة السياسية والخطة التنفيذية".



واختتم الخشمان بالإشارة إلى أن سمو ولي العهد يقدّم خطابًا جديدًا للدولة، لا يعتمد على البلاغة التقليدية، بل على المصارحة والرهان على الجيل الجديد، مؤكدًا أن "تواصل 2025" ليس مجرد منتدى، بل مشروع وطني شامل يقود الأردن نحو المستقبل بثقة وثبات.



