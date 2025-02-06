النائب زهير الخشمان يرد بقوة على تصريحات إيدي كوهين الاستفزازية

ووصف الخشمان تصريحات كوهين بأنها "وقحة ومليئة بالغرور الفارغ"، مشيرًا إلى أنها تعكس عقلية عدوانية لا تمت للسياسة بصلة، بل تأتي ضمن سياق الإفلاس الأخلاقي الذي يعاني منه الاحتلال وأدواته الإعلامية.
وأضاف الخشمان: "إن الأردن، بجيشه ومؤسساته، لم ولن يكون لقمة سائغة لأوهام مريضة، فنحن نعرف كيف نحمي حدودنا ونحفظ كرامتنا الوطنية التي لا تخضع للمساومة، كما نعلم جيدًا أن من يهدد الأردن بالكلام لا يملك إلا الهروب عند أول مواجهة".
وأكد أن الجيش العربي الأردني كان دائمًا في مقدمة الصفوف دفاعًا عن قضايا الأمة، والتاريخ يشهد لمن صمد دفاعًا عن القدس ومن انهار عند أول اختبار حقيقي. وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية لم تُبنَ على الأوهام، بل على عقيدة قتالية مشرفة أثبتت صلابتها في مختلف المعارك.
واختتم الخشمان تصريحه بتوجيه رسالة مباشرة لكوهين ومن على شاكلته، قائلاً: "من يختبئ خلف الجدران الإسمنتية لا يحق له الحديث عن القوة، ومن انهارت جبهاته في ساعات لا يملك إلا التغريد عبر تويتر. أما الجيش الأردني، فهو لا يقاتل بلوحات المفاتيح، بل في الميدان، حيث يصنع الرجال التاريخ، لا حيث يخطه الجبناء بالكلمات"
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