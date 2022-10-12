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الأربعاء، 12-10-2022 01:07 م

النائب زيادين يؤكد وقوف الأردن مع العراق في تعزيز أمنه

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الوكيل الإخباري - أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، المهندس هيثم زيادين، وقوف الأردن الدائم مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره.

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جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد البرلماني الأردني، برئاسة زيادين، اليوم الأربعاء، بأعمال اجتماع الجمعية العامة 145 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد حاليا في كيغالي، عاصمة جمهورية رواندا.


وأشار الوفد البرلماني الأردني، إلى المكانة المميزة التي يحظى بها العراق وشعبه الشقيق لدى الشعب الأردني، معربا عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، ووصفها بـ"التاريخية المتجذرة".


وبين النائب زيادين خلال لقاء الوفد البرلماني العراقي، أن طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، كانت أساسا للبناء عليها في العديد من المجالات، لاسيما البرلمانية منها.


وبحث الجانبان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات بشأن أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية لها مكانتها لدى البلدين الشقيقين.


كما أكد الجانبان مواصلة التنسيق والتشاور بين البرلمانين الأردني والعراقي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالحهم ويخدم القضايا العربية.


وشددا على الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة فيما يخص الاستثمار في المجالات كافة، بما ينسجم مع مصلحة البلدين، لتعزيز التعاون والتقدم والازدهار.


من جانبه، أعرب الوفد البرلماني العراقي عن تقديره للأردن الشقيق لمواقفه الأخوية المشرفة تجاه الأشقاء العراقيين ووقوفه الموصول إلى جانب العراق، للحفاظ على سيادته واستقراره.


ويضم الوفد البرلماني الأردني النواب: بلال المومني، خالد أبو حسان، آمال الشقران، تمام الرياطي، ذياب المساعيد، رائد رباع، محمد الهلالات، عبد السلام الخضير، محمد أبو صعيليك، محمد بني ياسين، بالإضافة إلى العينين: خالد البكار وجميل النمري.


 




 

 


 

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