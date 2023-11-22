النائب زيادين يحول سؤاله إلى استجواب حول شركات تطبيقات النقل الذكية في الأردن

الوكيل الإخباري - حول النائب هيثم زيادين، سؤال رقابي له إلى استجواب، يتعلّق في اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بشركات النقل التي تعمل على التطبيقات الذكية في الأردن.

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وقال زيادين، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم، إن الإجابة التي وردت من الحكومة لم تأتي بشيء جديد وكانت ناقصة، مضيفاً أن هناك غياب للعدالة وهدر للمال العام ومخصصات يجب تحصيلها لصالح الضريبة.



وكان قد أجاب وزير المالية محمد العسعس على زيادين قائلاً إن شركة شركتي نقل ذكية في الأردن قد سجلتا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودفعت ما عليها من ضريبة بموجب إقرارات ضريبية وفقا للقانون.