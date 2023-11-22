الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

اعلام عبري : وقف اطلاق النار وسريان الهدنة سيبدأ صباح غد الخميس

مواصلة التجهيزات لإقامة المستشفى الميداني الأردني الثاني جنوب غزة - صور

الجامعة العربية ترحب بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة

محافظة: الكتب المدرسية لها سعر مُحدد لا يجوز تجاوزه

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

النائب زيادين يحول سؤاله إلى استجواب حول شركات تطبيقات النقل الذكية في الأردن

حماس تعليقاً على الهدنة : سنبقى الدرع الواقي للشعب الفلسطيني حتى دحر الاحتلال

وفاة عائلة أردنية من أب وأم وأربعة أطفال بحادث مروع في عُمان

سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو

الهواري: توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي للعمالة الآسيوية

عاجل

غزة : أكثر من 200 شهيد خلال 24 ساعة

الأربعاء، 22-11-2023 12:38 م

النائب زيادين يحول سؤاله إلى استجواب حول شركات تطبيقات النقل الذكية في الأردن

النائب-الثاني-لرئيس-مجلس-النواب-هيثم-زيادين


الوكيل الإخباري - حول النائب هيثم زيادين، سؤال رقابي له إلى استجواب، يتعلّق في اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بشركات النقل التي تعمل على التطبيقات الذكية في الأردن.

اضافة اعلان


وقال زيادين، خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم، إن الإجابة التي وردت من الحكومة لم تأتي بشيء جديد وكانت ناقصة، مضيفاً أن هناك غياب للعدالة وهدر للمال العام ومخصصات يجب تحصيلها لصالح الضريبة.


وكان قد أجاب وزير المالية محمد العسعس على زيادين قائلاً إن شركة شركتي نقل ذكية في الأردن قد سجلتا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودفعت ما عليها من ضريبة بموجب إقرارات ضريبية وفقا للقانون. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

محافظة: الكتب المدرسية لها سعر مُحدد لا يجوز تجاوزه

t41GQP8vcQ8gFvT0gL4slclP9VqTVhuukTwU4Qem

الهواري: توصيات جديدة تتعلق بأمراض الكبد الوبائي للعمالة الآسيوية

a20c56c4-4119-4112-b2db-998e13ac61f1

مجلس النواب يعرض تحت القبة زيارة ولي العهد للعريش

655d9611492c0

جلسة نيابية رقابية اليوم تتضمن ردودا على أسئلة

ef0b9cb4-df5f-4fc5-8de2-63ebfea927b8

الصفدي: الحفاظ على جبهة الأردن الداخلية يفوت الفرصة على الأصوات غير الواعية

20231008095037afpp-afp_33xl6cd.h-730x438

الأسرة النيابية تدعو المنظمات الدولية لإنقاذ أطفال غزة

أخبار متعلقة
63217_20_1700385645

الصفدي: اجتماع لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال

6559de1b878b5

الصفدي: أي إنسان ضد القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة يعتبر خائنا للضمير

10202312124333233343813 (1)

خارجية النواب تدين اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء بغزة

920237165512676845991

مجلس النواب: نحمل الكيان المحتل المسؤولية الكاملة عن سلامة المستشفى الميداني وكوادره

1700048236602

مجلس النواب يُقر مُعدل العمل المهني ويناقش مُعدل ضريبة العقار

1120231315326478525101

الصفدي : لا أحد يزاود على مواقف الأردن