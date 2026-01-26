النائب زيادين يزف بشرى للمغتربين الأردنيين

12:15 م

الوكيل الإخباري- اعتبر النائب هيثم زيادين أن معدل قانون الكاتب العدل جاء للتسهيل على المغتربين الأردنيين من خلال إنجاز المعاملات إلكترونيا دون شرط الحضور الشخصي مما يكبدهم عناء السفر وكلفة ووقت إضافيين.





وقال زيادين خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن إنجاز المعاملات مثل الإقرارات والوكالات وتصديق التواقيع يسهم في تجويد العمل وتخفيف الضغط على المحاكم.



وأضاف أن التحول الإلكتروني خطوة نحو تعزيز ثقة المغتربين الأردنيين والمستثمرين الأجانب بالإجراءات المعمول بها في ظل إنجاز المعاملات بشكل آمن ومعتمد.



ويأتي مشروع القانون نظرا للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإمكانية الاستفادة منه في الإجراءات لدى الكاتب العدل، في ضوء سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتسريعها، وتوظيف التكنولوجيا فيها؛ انسجاما مع خطط التحديث الحكومية.



كما يأتي مشروع القانون لغايات إجازة استخدام وقوننة الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها ذات الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، ولغايات إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، ومواكبة الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية بما ينسجم مع التحديث والإصلاح الإداري.

