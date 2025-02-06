 
الخميس 2025-02-06 01:54 م
 

النائب سليمان السعود يشارك في حفل دائرة الشؤون الفلسطينية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

جانب من المشاركة في الاحتفال
جانب من المشاركة في الاحتفال
الخميس، 06-02-2025 01:06 م
الوكيل الإخباري-   بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الثالث والستين، شارك النائب المهندس سليمان السعود، عضو حزب الاتحاد الوطني الأردني، ورئيس لجنة فلسطين النيابية، في الحفل الذي أقامته دائرة الشؤون الفلسطينية بالتعاون مع لجان الخدمات والهيئات الاستشارية في مخيمات المملكة، والذي عُقد في قاعة لجنة خدمات مخيم الوحدات.اضافة اعلان


وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الوطنية والبرلمانية، إضافة إلى أعضاء لجان الخدمات والهيئات الاستشارية وممثلي المخيمات، الذين جاؤوا للتعبير عن حبهم وولائهم لجلالة الملك، والتأكيد على صلابة الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية.

وفي كلمته، استهل النائب السعود حديثه بالإشادة بدور جلالة الملك في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، قائلاً:

"نحتفلُ بعيد ميلاد سيد البلاد، قائد المسيرة، وصوت الحق في زمن الفوضى، نصير فلسطين وعونها في زمن الصمت. نقف اليوم على أرض المخيمات، حيث الرجولة والصمود، لنؤكد ولاءنا لجلالته، ونجدد العهد على البقاء خلف راية عميد آل البيت الأطهار، نذود عن الوطن ونحمل هم القضية الفلسطينية بأمانة وإخلاص."

وأكد السعود، باسم لجنة فلسطين النيابية، التزام الأردن الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تهجيره، مشددًا على أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً، بل سيظل السند القوي لفلسطين وأهلها، وخاصة في غزة التي تواجه أشرس أشكال العدوان.

كما أشاد النائب السعود بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن واستقراره، قائلاً: "جيشنا العربي فرسان مجد، أصحاب همم عالية لا تنكسر، يقدمون التضحيات للحفاظ على استقرار الأردن وسط تحديات إقليمية جسيمة."

وفي ختام كلمته، وجه السعود رسالة قوية لمن يدعم التهجير ويحيك المؤامرات ضد الأردن وفلسطين، قائلاً:

"سنبقى نردد: لا بديل عن فلسطين، والأردن أغلى من الروح، ولن يكون وطناً بديلاً لأحد. وسنمضي على الدرب الطويل، لا نعرف المستحيل، لا نعرف المستحيل!"

حظيت كلمة النائب سليمان السعود بتفاعل واسع من الحضور، حيث أكد الجميع على أهمية وحدة الصف في مواجهة التحديات، وأشادوا بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تعكس روح الأردن المتضامن مع أشقائه في كل المحن والشدائد.


Image1_2202561360977873122.jpg
Image2_2202561360977873122.jpg
Image3_2202561360977873122.jpg
Image4_2202561360977873122.jpg
Image1_22025613628417078283.jpg
Image2_22025613628417078283.jpg
Image3_22025613628417078283.jpg
Image4_22025613628417078283.jpg
Image1_22025613647137159600.jpg
Image2_22025613647137159600.jpg
Image3_22025613647137159600.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من المؤتمر الصحفي

أخبار محلية وزير الأوقاف: اختيار مواليد 1953/3/31 فما دون لأداء فريضة الحج للعام الحالي

ثلوج

الطقس الارصاد : ثلوج متراكمة على هذه المناطق الساعات القادمة - تحديث جديد

عاصفة غبارية

أخبار محلية شاهد : تحذيرات بضرورة الانتباه .. عاصفة غبارية قوية بالاردن - فيديو

ف

فن ومشاهير مقتبس من أحداث حقيقة.. طرح بوستر "بالدم" في رمضان 2025

جانب من المشاركة في الاحتفال

شؤون برلمانية النائب سليمان السعود يشارك في حفل دائرة الشؤون الفلسطينية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن الشهر الماضي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية تخفيض سعر بيع طن دقيق القمح بقيمة 5.398 دينار لشهر شباط

النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة

شؤون برلمانية بابا الفاتيكان يلتقي نواب أردنيين على خلفية معرض "الأردن فجر المسيحية"



 




الأكثر مشاهدة