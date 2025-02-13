 
الخميس 2025-02-13 09:31 ص
 

النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور

ج
جلالة الملك عبد الله الثاني
الخميس، 13-02-2025 09:22 ص

الوكيل الإخباري- أكد النائب عبد الرحمن العوايشة وقوفه التام خلف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والتزامه الثابت بالدفاع عن القضايا الوطنية والمصالح العليا للأردن وفلسطين.

اضافة اعلان

 

وشدد العوايشة على أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الهاشمية، مؤكداً أن مجلس النواب سيظل حارساً أميناً على الوطن وثوابته، ومسانداً لكل الجهود الرامية إلى مواجهة أي محاولات للنيل من حقوق الشعبين الأردني والفلسطيني.

وأضاف العوايشة أن الأردن سيبقى صامداً في وجه كل المخططات التي تستهدف زعزعة استقراره أو المساس بثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن الموقف النيابي والشعبي متماسك وراسخ خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن الأردن وفلسطين ورفض أي مشاريع من شأنها المساس بالهوية الوطنية أو تغيير الواقع التاريخي في المنطقة.

 


Image1_220251391926164873081.jpg
Image1_220251391854889587994.jpg
Image1_220251391842998706355.jpg
Image2_220251391842998706355.jpg
Image3_220251391842998706355.jpg
Image4_220251391842998706355.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

ج

شؤون برلمانية النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور

أرشيفية

أخبار محلية غزة خط أحمر .. "رسالة حاسمة" من الأردن ومصر

ا

عربي ودولي البيت الأبيض يتهم القضاة بسوء استخدامهم السلطة لتعطيل صلاحيات ترامب

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

خاص بالوكيل صور - عمان تستعد لاستقبال سيد البلاد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتربص بوزارة أميركية .. يسعى لإغلاقها فوراً

ل

نعـي فـاضل مدير الأمن العام ينعى الرائد صلاح معيوف

قطر الخيرية سيّرت 16 شاحنة محملة بالإمدادات الإغاثية إلى غزة

فلسطين قطر تمد غزة بخمسة عشر مليون لتر من الوقود

حفارات نفط - أرشيفية

أسواق ومال النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا



 




الأكثر مشاهدة