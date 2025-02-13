النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور

وأضاف العوايشة أن الأردن سيبقى صامداً في وجه كل المخططات التي تستهدف زعزعة استقراره أو المساس بثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن الموقف النيابي والشعبي متماسك وراسخ خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن الأردن وفلسطين ورفض أي مشاريع من شأنها المساس بالهوية الوطنية أو تغيير الواقع التاريخي في المنطقة.
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