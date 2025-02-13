النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور

الوكيل الإخباري- أكد النائب عبد الرحمن العوايشة وقوفه التام خلف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والتزامه الثابت بالدفاع عن القضايا الوطنية والمصالح العليا للأردن وفلسطين.

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وشدد العوايشة على أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الهاشمية، مؤكداً أن مجلس النواب سيظل حارساً أميناً على الوطن وثوابته، ومسانداً لكل الجهود الرامية إلى مواجهة أي محاولات للنيل من حقوق الشعبين الأردني والفلسطيني.



وأضاف العوايشة أن الأردن سيبقى صامداً في وجه كل المخططات التي تستهدف زعزعة استقراره أو المساس بثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن الموقف النيابي والشعبي متماسك وراسخ خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن الأردن وفلسطين ورفض أي مشاريع من شأنها المساس بالهوية الوطنية أو تغيير الواقع التاريخي في المنطقة.