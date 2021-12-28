النائب فريج يصدر بياناً هاماً: ما حدث لن يمر مرور الكرام!

الوكيل الاخباري - أصدر النائب شادي فريج بيانا وجهه لأبناء دائرته الانتخابية في محافظة معان.

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ووجه فريج كلمته بعد الأحداث التي شهدها مجلس النواب وقيام أحد النواب بالاعتداء على النائب فريج تحت القبة.

وأكد أنه بخير وفي أفضل حال.



وفيما يلي نص البيان:

الأهل و أبناء العم الكرام و العزوة من معــــــــان الأبية

أطمئنكم بأنّي بألف خير بفضل الله عز وجل، و أشكر كل من اتصل بي من العزوة و الأقارب و أبناء العم من محافظتي الغالية معان و من كافّة أنحاء الوطن وكان على استعداد للقدوم للعاصمة للاطمئنان عليّ و الوقوف بجانبي، و أشكر زملائي النوّاب الذين لم يتوانوا عن نصرة الحق.

إن ما حدث لن يمر مرور الكرام و لكن نأخذ حقنا ضمن الأطر القانونية و النظام الداخلي لمجلس النواب مجلس الأمة.



حفظ الله الأردن و قيادته الهاشمية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.



أخوكــــم شــــادي فريــــج آل الحصـــــــان