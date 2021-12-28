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الثلاثاء، 28-12-2021 11:31 م

النائب فريج يصدر بياناً هاماً: ما حدث لن يمر مرور الكرام!

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النائب شادي فريج


الوكيل الاخباري - أصدر النائب شادي فريج بيانا وجهه لأبناء دائرته الانتخابية في محافظة معان.

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ووجه فريج كلمته بعد الأحداث التي شهدها مجلس النواب وقيام أحد النواب بالاعتداء على النائب فريج تحت القبة.

وأكد أنه بخير وفي أفضل حال.


وفيما يلي نص البيان:

الأهل و أبناء العم الكرام و العزوة من معــــــــان الأبية
أطمئنكم بأنّي بألف خير بفضل الله عز وجل، و أشكر كل من اتصل بي من العزوة و الأقارب و أبناء العم من محافظتي الغالية معان و من كافّة أنحاء الوطن وكان على استعداد للقدوم للعاصمة للاطمئنان عليّ و الوقوف بجانبي، و أشكر زملائي النوّاب الذين لم يتوانوا عن نصرة الحق.
إن ما حدث لن يمر مرور الكرام و لكن نأخذ حقنا ضمن الأطر القانونية و النظام الداخلي لمجلس النواب مجلس الأمة. 


حفظ الله الأردن و قيادته الهاشمية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.


أخوكــــم شــــادي فريــــج آل الحصـــــــان

 




 

 


 

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