النائب فريحات يفتح ملف رسوم مواقف الأمانة

الوكيل الإخباري - وجه النائب ينال فريحات سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء بخصوص صندوق رسوم وبدلات مواقف السيارات في أمانة عمان، مستفسراً إن كانت الأمانة قد التزمت بنظام الأبنية والتنظيم الذي حصر الإنفاق من الصندوق على إنشاء المواقف أم أنها أنفقت منه لغايات أخرى. اضافة اعلان





كما تسائل فريحات إن كانت الأمانة قامت بأي دراسة لقياس مدى تناسب المبالغ التي تُستوفى من المواطنين كرسوم وبدلات مواقف سيارات مع المواقف الفعلية التي تؤمنها الأمانة للمحلات التجارية على أرض الواقع.



وتالياً نص السؤال



سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم

استنادا للمادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء الأكرم.



السؤال:



نص نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان (المادة 32/د) على أنه: "ينشأ في أمانة عمان صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات تودع فيه المبالغ التي تستوفى من رسوم و بدلات مواقف السيارات على أن يقتصر الإنفاق من هذا الصندوق لإنشاء مواقف عامة وفق التعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية".



وعليه:



1- كم بلغ مجموع قيمة المبالغ التي تم إيداعها في هذا الصندوق منذ إنشاءه حتى نهاية عام 2022.



2- كم تبلغ قيمة المبالغ الموجودة في الصندوق الآن.



3- كم بلغت قيمة المبالغ التي تم إنفاقها من الصندوق على إنشاء مواقف عامة، وكم عدد المواقف التي تم إنشاءها، وكم عدد السيارات الذي تستوعبه هذه المواقف، مع تزويدي بجدول تفصيلي يبين عدد المواقف المنشأة وسعتها الإستيعابية والتكلفة الإجمالية لكل موقف على حده.



4- على الرغم من أن النظام حصر الإنفاق من الصندوق على بند واحد وهو إنشاء المواقف العامة، فهل تم إنفاق أي مبالغ لغايات أخرى، وكم تبلغ، وما هو المسوغ الذي سمح بالصرف بشكل يخالف النظام.



5- هل قامت الأمانة بأي دراسة لقياس مدى تناسب المبالغ التي تُستوفى من المواطنين كرسوم وبدلات مواقف السيارات مع المواقف الفعلية التي تؤمنها الأمانة للمحلات التجارية على أرض الواقع.



النائب

ينال الفريحات