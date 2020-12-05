السبت 05-12-2020
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السبت، 05-12-2020 06:45 م

النائب مروة الصعوب: لا صحة لهذه الأخبار نهائيا

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الوكيل الاخباري  - صدر مساء اليوم السبت تصريح صحفي عن عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب مروة الصعوب، قالت فيه:
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تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرا حول عضويتي بكتلة الإصلاح النيابية زعمت فيه أنني بصدد الانسحاب من الكتلة.

إنني أؤكد أنه لا صحة لهذه الأخبار نهائيا، وأنني ما زلت في كتلة الإصلاح النيابية التي اعتز بعضويتها، والتي تشكلت من النواب الذين ترشحوا ضمن قوائم التحالف الوطني للإصلاح.

وسأبذل جهدي مع زملائي في الكتلة لتقديم كل ما من شأنه تحقيق مصالح الشعب، والحفاظ على سيادة الوطن.

وأرجو من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية توخي الدقة والصحة في تداول الأخبار، والتحلي بروح الأداء المهني الذي تفرضه أخلاقيات العمل الإعلامي.

النائب م. مروه الصعوب

 




 

 


 

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