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الأحد، 07-05-2023 12:39 م

النائب ناجح العدوان يشكر الملك والحكومة لمتابعتهم قضية النائب عماد العدوان

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الوكيل الإخباري - وجه النائب ناجح العدوان الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني ولمجلس النواب والحكومة الأردنية على متابعتهم قضية النائب عماد العدوان ليؤكد بذلك أن الإنسان أغلى ما نملكاضافة اعلان


وأضاف العدوان في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، أن الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب يسمح برفع الحصانة عن النائب حتى يتم البت بقضيته مؤكدا ثقته بالقضاء الأردني العادل.

وتاليا نص كلمة النائب ناجح العدوان:

أتقدم بالشكر باسمي وباسم عشيرتي العدوان والبلقاء عامة إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تعبيرا وامتنانا وشكرا وتقديرا له، أطال الله في عمره وأدام عليه الصحة والعافية وأدامه تاج على رؤوسنا وعلى عرش الأردن والعائلة الهاشمية الكريمة وعلى اهتمامه وتقديره لأبنائه في الأردن وخارجه وحرصه ومتابعته لحل مشاكلهم وقضاياهم وتقديم يد العون لكل أردني يحتاج المساعدة وآخرها ابن العشيرة وزميلنا النائب عماد العدوان والذي أكد بها أن الإنسان أغلى ما نملك.

كما أتقدم بالشكر إلى أركان الدولة الأردنية المدنية والعسكرية والأمنية على الجهود التي بذلوها في هذا المجال وعلي رأسهم دولة رئيس الوزراء الأفخم والحكومة الرشيدة ومعالي وزير الخارجية وكذلك اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى السفير الأردني سفيان المجالي وموظفي السفارة.

وهنا اسمح لي أن أتقدم من أعضاء مجلس النواب بالشكر الجزيل رئاسة ومكتب دائم وأعضاء على وقوفهم صفا واحدا خلف زميلهم عماد العدوان.

أما بخصوص رفع الحصانة عن النائب أجد أن الدستور والنظام الداخلي للمجلس يسمح بذلك مذكرا الرئيس الأكرم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

 




 

 


 

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