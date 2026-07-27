النقل النيابية تبحث مع مدربي القيادة تحديات قطاع تدريب السواقة

وأكد البدادوة أن اللجنة تحرص على الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية بقطاع النقل والخدمات، والوقوف على التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تطوير المنظومة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، مشيداً بالدور الذي يقوم به مدربو القيادة في إعداد سائقين مؤهلين ونشر ثقافة الالتزام بقواعد السير.
واستمع البدادوة إلى ملاحظات ومطالب المدربين، والتي شملت عدداً من القضايا التنظيمية والمهنية، مؤكداً أن اللجنة ستتابع هذه المطالب مع الجهات المختصة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع.
من جهتهم، ثمن ممثلو مدربي القيادة اهتمام لجنة الخدمات والنقل النيابية، واستعدادها للاستماع إلى قضاياهم، معربين عن أملهم في أن تفضي هذه اللقاءات إلى إجراءات عملية وتشريعية تسهم في تطوير قطاع تدريب السواقة والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها.
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