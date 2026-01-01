"النقل النيابية" تتفقد مشاريع وزارة النقل والخط الحديدي الحجازي

06:43 م

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، وعضوية النواب جهاد مدانات ومحمد المحاميد، وزارة النقل، حيث التقوا وزير النقل الدكتور نضال القطامين وعددًا من مسؤولي الوزارة.





وخلال الزيارة، بحثت اللجنة واقع قطاع النقل في المملكة، والخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير منظومة النقل العام وتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.



كما رافق رئيس وأعضاء اللجنة وزير النقل ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، زاهي خليل، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة في جولة بالقطار على الخط الحديدي الحجازي داخل عمّان، للاطلاع على طبيعة عمل المؤسسة ودورها التاريخي، وأبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها للحفاظ على هذا الإرث الوطني.



وشملت الجولة زيارة مرافق المؤسسة، بما فيها المتحف الجديد المزمع افتتاحه منتصف العام المقبل، والذي سيضم مقتنيات ووثائق ومعدات تاريخية مرتبطة بالخط، ليشكل إضافة نوعية تعزز مكانته كمقصد للسياحة الثقافية والتاريخية.



كما تفقدت اللجنة المباني والمنشآت التي يجري ترميمها، واستعرضت الإمكانات التشغيلية للخط وفرص تطويره بما يتوافق مع متطلبات النقل الحديث، ويسهم في دعم المشاريع السياحية والتنموية واللوجستية.



وعُقد اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة داخل إحدى العربات التاريخية للقطار، بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة، حيث نوقشت سبل تطوير الخط وإدارته وفق أسس مدروسة تحافظ على قيمته التاريخية وتعظم الاستفادة منه سياحيًا وتنمويًا.



وأكد وزير النقل الدكتور القطامين أهمية تعزيز التعاون مع مجلس النواب لدعم جهود المؤسسة وإعادة إحياء دورها كمرفق وطني حيوي يساهم في تعزيز السياحة الثقافية وخدمة التنمية الاقتصادية.



من جانبه، شدد رئيس اللجنة الدكتور أيمن البدادوة على دعم اللجنة لجهود وزارة النقل في تطوير القطاع، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الخط الحديدي الحجازي كمعلم تاريخي ووطني وفرصة استثمارية وسياحية واعدة.

