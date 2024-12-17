النقل النيابية ترحب بالسماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

الوكيل الإخباري- رحب رئيس لجنة النقل النيابية، أيمن البدادوة بقرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول الى الأراضي السورية، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي.

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