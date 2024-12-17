النقل النيابية ترحب بالسماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

وثمن البدادوة، في بيان اليوم الثلاثاء، قرار الجانب السوري بإلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على البضائع الداخلة إلى الأراضي السورية، معتبرًا أنه قرار من شأنه تعزيز حركة النقل الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
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