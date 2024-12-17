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النقل النيابية ترحب بالسماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى سوريا

مجلس النواب
مجلس النواب
الثلاثاء، 17-12-2024 11:16 م

الوكيل الإخباري-   رحب رئيس لجنة النقل النيابية، أيمن البدادوة بقرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول الى الأراضي السورية، اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء عبر معبر جابر الحدودي.

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وثمن البدادوة، في بيان اليوم الثلاثاء، قرار الجانب السوري بإلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على البضائع الداخلة إلى الأراضي السورية، معتبرًا أنه قرار من شأنه تعزيز حركة النقل الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.

 
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