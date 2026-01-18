"النقل النيابية" تزور مطار الملكة علياء الدولي

03:43 م

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، مطار الملكة علياء الدولي، للاطلاع على دور مجموعة المطار الدولي في إدارة مطار الملكة علياء الدولي، ورسم مستقبل الطيران في الأردن والمشاريع المستقبلية في المطار. اضافة اعلان





والتقت اللجنة خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، المشغّل لمطار الملكة علياء الدولي، نيكولا دفيليير، وأمجد المجدوبة، ممثل مجموعة مطارات باريس (Groupe ADP)، إحدى الشركات الشريكة ضمن ائتلاف مجموعة المطار الدولي، ومدير هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، إلى جانب معاوية خلف الضرابعة، مدير إدارة مشاريع المطارات في وزارة النقل، ومديرة الإعلام والاتصال في مجموعة إدارة مطار الملكة علياء الدولي زاهية النعسان، وعدد من المختصين في الأجهزة الأمنية.



وقال البدادوة إن اللجنة استمعت خلال الزيارة إلى إيجاز قدّمه القائمون على إدارة المطار، تناول تاريخ المطار، وآلية العمل، والإنجازات التي حققها، والجوائز التي حاز عليها، إلى جانب التحديثات التي أُجريت مؤخرًا، وخطط التطوير المستقبلية، وأبرز التحديات التي تواجه عمل المطار.



وأشار الإيجاز إلى أن من أبرز هذه التحديات فرض بعض الضرائب والرسوم، التي تنعكس على كلفة التشغيل وأسعار الخدمات المقدمة للمسافرين، الأمر الذي يستدعي دراسة أثرها على تنافسية المطار وقدرته على استقطاب شركات الطيران، وتعزيز الحركة الجوية والسياحية.



وأكد البدادوة أهمية تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المسافرين، مشددًا على الدور الحيوي لمطار الملكة علياء الدولي كمرفق استراتيجي يسهم في دعم قطاع النقل الجوي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للسفر والطيران، مع التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمسافرين القادمين إلى المملكة، لا سيما لأغراض الترويج للسياحة بمختلف أشكالها.



من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب هايل عياش، وحسن الرياطي، وجهاد مدانات، ومحمد المحاميد، أن مطار الملكة علياء الدولي يمثل الواجهة الحضارية للمملكة، باعتباره أول مرفق يمر به المواطنون وضيوف الأردن، مشيدين بمستوى الخدمات المقدمة، وبالتنسيق والتشاركية بين مختلف الجهات العاملة في المطار، لا سيما الأجهزة الأمنية.



كما أشادوا بمستوى الإجراءات المتبعة، التي أحدثت نقلة نوعية في الأداء والخدمات، مؤكدين ضرورة الاستمرار في تطويرها للوصول إلى أفضل المستويات وفق المعايير العالمية.



واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية شملت مختلف مرافق المطار، اطّلعت خلالها اللجنة على الخدمات المقدمة، والإجراءات الأمنية المعمول بها.

