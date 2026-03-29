النقل النيابية تزور هيئة الطيران المدني

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، واطلعت على دور الهيئة في تنظيم وإدارة قطاع الطيران المدني والإشراف على سلامة وأمن النقل الجوي.





وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تابعت التطورات الأخيرة في قطاع الطيران المدني على خلفية التوترات الإقليمية التي أدت إلى تغيّر حركة الملاحة الجوية وعمليات عدد من الخطوط في المنطقة، مؤكداً أن سلامة المسافرين وحماية الأجواء الأردنية تأتيان على رأس أولويات التشريع والرقابة، وأن اللجنة تعمل على دعم تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة أي تأثيرات قد تنتج عن هذه المستجدات.



وأضاف أن اللجنة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار حركة الطيران المدني في المملكة، وتوجيه الجهود نحو تعزيز جاهزية المنظومة للتعامل مع المتغيرات التشغيلية، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات بما يواكب المستجدات العالمية ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين.



وخلال المداخلات، أشار النواب عبد الرؤوف الربيحات، جهاد مدانات، وهايل عياش إلى متابعة التطورات الأخيرة في قطاع الطيران المدني في ظل التوترات الإقليمية، مؤكدين أهمية استقرار حركة الملاحة الجوية، ومشيدين بالدور الفاعل الذي قامت به الهيئة في التعامل مع المستجدات.



ومن جانبه، قدّم رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي في الهيئة، الكابتن ضيف الله الفرجات، عرضًا مفصلًا حول خطط وبرامج عمل الهيئة، مستعرضًا أبرز الإنجازات المتحققة في تطوير المنظومة الرقابية، وتعزيز إجراءات السلامة الجوية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.



وأوضح الفرجات أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، وضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، لا سيما الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل الجوي الآمن والفعال.



وأضاف أن الهيئة تواصل تحديث تشريعاتها وأنظمتها الرقابية بما يواكب التطورات العالمية في صناعة الطيران، ويعزز من جاهزية القطاع للتعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية.





