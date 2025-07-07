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"النقل النيابية" تستعرض إنجازاتها

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الإثنين، 07-07-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-    استعرضت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة أبرز إنجازاتها خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، مؤكدة عزمها مواصلة العمل الرقابي والتشريعي بما يسهم في تحسين واقع النقل والخدمات العامة في المملكة ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

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واكد البدادوة في مستهل الاجتماع الذي خصص لتقييم أداء اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة أن اللجنة وضعت على رأس أولوياتها دعم قطاعات النقل العام والطيران، والبنية التحتية، إضافة إلى الوقوف على جميع التحديات التي يواجهها المواطن في تنقله اليومي والسعي الى إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.


وشدد على ان "النقل النيابية " تنطلق في رؤيتها من الحرص على تطوير وتحسين جودة الخدمات العامة وقطاع النقل في المملكة بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بمستوى حياة المواطنين.

 
 
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