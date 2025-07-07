"النقل النيابية" تستعرض إنجازاتها

واكد البدادوة في مستهل الاجتماع الذي خصص لتقييم أداء اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة أن اللجنة وضعت على رأس أولوياتها دعم قطاعات النقل العام والطيران، والبنية التحتية، إضافة إلى الوقوف على جميع التحديات التي يواجهها المواطن في تنقله اليومي والسعي الى إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وشدد على ان "النقل النيابية " تنطلق في رؤيتها من الحرص على تطوير وتحسين جودة الخدمات العامة وقطاع النقل في المملكة بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بمستوى حياة المواطنين.
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