"النقل النيابية" تطلع على آلية عمل دائرة الأرصاد الجوية

جانب من الاجتماع
الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب أيمن البدادوة، على آلية عمل دائرة الأرصاد الجوية والخطط والاستراتيجيات المعتمدة لديها في مجالات الرصد الجوي وإصدار التنبؤات المناخية.

وبحسب بيان للجنة، أكد البدادوة، بحضور مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، أن دائرة الأرصاد الجوية تعد إحدى المؤسسات الوطنية المهمة، نظرا لطبيعة عملها المرتبط بمختلف القطاعات الحيوية، مشددا على ضرورة اعتماد النشرات الصادرة عنها، في ظل انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


بدورهم، قال أعضاء اللجنة النواب: تيسير أبو عرابي، وجهاد مدانات، وهايل عياش، وحسن الرياطي، وعبد الرؤوف الربيحات، إن سلامة المواطن وحماية المرافق العامة وقطاع النقل تمثل أولوية قصوى، مؤكدين أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به دائرة الأرصاد الجوية، وضرورة دعمها فنيا وتقنيا ورفع كفاءتها التشغيلية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.


من جانبه، استعرض آل خطاب مهام الدائرة واختصاصاتها، وآليات الرصد المعتمدة، وشبكة محطات القياس المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى دورها في دعم قطاعات النقل البري والجوي والبحري، وتعزيز السلامة العامة من خلال تزويد الجهات الرسمية والمواطنين بالتقارير والتحذيرات الجوية في الوقت المناسب.


وفيما يتعلق بالمنخفضات الجوية الأخيرة، أوضح آل خطاب أن محافظة الكرك شهدت أعلى معدلات هطول مطري منذ عام 1971، ما أدى إلى تشكل السيول والانجرافات نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية.


وأكد أن قدمت جميع المعلومات والتحذيرات اللازمة، لافتا إلى وجود نحو 300 ضابط ارتباط مع المؤسسات والوزارات المختلفة يتلقون التحديثات أولا بأول.

 
 


