"النقل النيابية" تكثف جهودها لإصلاح قطاع النقل في الأردن

02:26 م

الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، جملة من القضايا الحيوية المرتبطة بقطاع النقل والخدمات العامة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وأكد البدادوة أن اللجنة أحرزت تقدمًا ملموسًا في معالجة عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، أبرزها تنظيم عمل التطبيقات الذكية في قطاع النقل، ومعالجة الاختلالات في خدمات النقل الداخلي والخارجي.



وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة مع الجهات التنفيذية لدراسة مشاريع قوانين تهدف إلى خدمة المواطنين وتعزيز كفاءة القطاع.



وأوضح أن من بين المشاريع قيد الدراسة مشروع فصل المخالفات المرورية، بحيث لا يتحمل مالك المركبة مخالفات السائق، مبينًا أن هذا المشروع يُبحث بالتعاون مع وزارة النقل ومديرية الأمن العام.



وأضاف أن اللجنة تعمل كذلك على معالجة التحديات التي تواجه قطاع المركبات العامة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.



وفيما يتعلق بجهود اللجنة، أشار البدادوة إلى أنها عقدت خلال الدورة الأولى 54 اجتماعًا و14 زيارة ميدانية، إلى جانب لقاءات متواصلة مع الجهات المعنية، ليتجاوز إجمالي اجتماعاتها 60 اجتماعًا، ما يعكس حجم العمل المبذول.



وأكد استمرار اللجنة في أداء دورها لخدمة المواطن الأردني، من خلال تعزيز مبدأ التشاركية والانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات.



ولفت البدادوة إلى زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة الزرقاء، مؤكدًا أنها تعكس الاهتمام الملكي بتطوير الخدمات وتعزيز التنمية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.



كما أشار إلى التحقق من إحدى القضايا المثارة، حيث تبيّن أنها لا تندرج ضمن المخالفات، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في أمانة عمّان الكبرى، لافتًا إلى إغلاق الملف بالكامل وإصدار توضيح للرأي العام.



وشدد على أن التعامل مع المخالفات يهدف إلى تحقيق الردع العام وليس الجباية، وهو نهج تسعى الجهات المعنية إلى ترسيخه.



وأكد التزام اللجنة بالعمل الجاد لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن مشروع الطريق الخماسي في العقبة يأتي على رأس الأولويات، إلى جانب دعم مشاريع السكك الحديدية والشراكات الاستراتيجية التي تعزز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك دور شركة الفوسفات والمؤسسات الكبرى، وبما يحقق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.



بدورهم، أكد النواب آمال الشقران، جهاد مدانات، هايل عياش، وحسن الرياطي أهمية مواصلة الجهود لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين.





