النواب: إعادة تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش

الوكيل الإخباري - قرر المكتب الدائم لمجلس النواب لدى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، إعادة تشكيل لجنة الرد على خطبة العرش.

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وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم، بأن المكتب الدائم اعتذر عن التفويض الذي منحه إياه المجلس باختيار أعضاء اللجنة، والعودة إلى المجلس لانتخابهم في أول جلسة قادمة. كما قرر المكتب تحديد عدد أعضاء اللجنة بـ20 عضواً. وتأتي هذه الخطوة بحسب البيان، التزاماً بالنظام الداخلي الأمر الذي سينسحب على بقية القرارات، احتراماً لمواده التي تحدد آلية تشكيل اللجان.



وبحسب المادة 6 في النظام الداخلي، فإن المجلس ينتخب بعد تشكيل مكتبه الدائم، لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يوماً من إلقاء خطبة العرش.

