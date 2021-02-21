النواب .. استكمال مناقشة مشروع الموازنة

الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب لليوم الرابع، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة صباحية الأحد.

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وحال انتهاء مناقشات النواب، سيتم التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، حيث ناقش حتى الثلاثاء الماضي المشروعين 86 نائبا.



وبعد استكمال النواب مناقشاتهم، يبدأ التصويت على مشروعي القانونين فصلا فصلا سندا لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على توصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها.

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