النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة جعفر حسان - اسماء

06:50 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حصلت حكومة الدكتور جعفر حسان على ثقة أعضاء مجلس النواب بـ 82 نائبا، مقابل 53 نائبا حجبوا الثقة عن الحكومة، وامتناع نائبين عن التصويت. اضافة اعلان







وتاليا اسماء النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة :



ابراهيم الحميدي

احمد القطاونة

احمد الرقب

اسماعيل المشاقبة

اية الله فريحات

ايمان عباسي

ايمن ابو الرب

باسم الروابدة

بيان فخري المحسيري

جميل دهيسات

جهاد مدانات

حامد الرحامنة

حسن الرياطي

حياة المسيمي

خضر بني خالد

ديمة طهبوب

راكين ابو هنية

رائد القطامين

سالم أبو دولة

صالح العرموطي

عبدالرؤوف الربيحات

عدنان مشوقة

عطا الله الحنيطي

علي الخزعلي

فتحي البوات

قاسم قباعي

لبنى النمور

مالك الطهراوي

محمد المحاميد

محمد الجراح

محمد الظهراوي

محمد عقل

محمد الرعود

محمد هديب

مصطفى العماوي

معتز الهروط

معتز أبو رمان

موسى الوحش ناصر النواصرة

نبيل الشيشاني

نور أبوغوش

هالة الجراح

هدى العتوم

وسام الربيحات

ينال فريحات

بكر الحيصة

حسين كريشان

حكم المعادات

رائد رباع

عبدالحليم الخطاطبة

عبدالناصر الخصاونة

محمد المرايات

احمد السراحنة