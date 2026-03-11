النواب الغائبين عن جلسة الأربعاء - أسماء

12:15 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أسماء النواب الغائبين عن الجلسة التشريعية.





وتاليا الأسماء:



حياة المسيمي

أيمن أبو الرب

إبراهيم الحميدي

وصفي حداد

فليحةالخضير

خضر بني خالد

حامد الرحامنة





