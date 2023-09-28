النواب على موعد مع انتخابات رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

يترقب أعضاء مجلس النواب افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة في 11 تشرين الأول المقبل لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة منه وأهمها انتخابات رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم وذلك بعد أن يفتتح جلالة الملك الدورة العادية ويلقي خطبة العرش. اضافة اعلان





وأفادت مصادر نيابية بأن رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي سيكون المرشح الأوفر حظا للعودة إلى سدة رئاسة المجلس للمرة الثانية، فيما أشارت ذات المصادر إلى أن النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي والنائب علي الخلايلة سيترشحان أيضا لمنافسة الصفدي على مقعد الرئاسة، إذ كان الخلايلة قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي نيته بالترشح للرئاسة.



وبيّنت المصادر أن النائب أحمد الخلايلة هو المرشح الأول للعودة إلى منصب النائب الأول لرئاسة المجلس وسط منافسة من عدد من النواب فيما لم تحسم بعد هوية الأشخاص المترشحين التي ستبقى حتى موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة.



ومن الملفات المهمة بين يدي النواب بعد إنجاز استحقاق الانتخابات مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024، حيث سيكون النصيب الأكبر من المناقشات والتداولات تحت القبة وعلى طاولة الاجتماعات لصالح الموازنة، إلى جانب العديد من مشاريع القوانين التي هي بحوزة المجلس.



وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس، بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11/10/2023، كما صدرت إرادة ملكية ثانية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11/10/2023.

