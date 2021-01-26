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الثلاثاء، 26-01-2021 08:53 ص

زيارة نيابية لمستشفى البشير

النواب .. مناقشة قضايا ومشاريع قوانين اليوم

نواي
مجلس النواب - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، لوزارة الإدارة المحلية، بنك تنمية المدن والقرى، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وزارة النقل والدوائر التابعة لها، ووزارة المياه والري والدوائر التابعة لها.

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وتناقش اللجنة القانونية، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020.


كما تعقد لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية اجتماعا لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020.


وتتحدث لجنة فلسطين النيابية بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومدير عام دائرة الأوقاف في القدس، عن اخر التطورات في المسجد الأقصى.


وتزور لجنة الصحة والبيئة صباح الثلاثاء، مستشفى البشير للاطلاع على واقع العمل في المستشفى.

 

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