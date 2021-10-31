النواب: نتابع قضية المعلمين المحالين للتقاعد المبكر

الوكيل الاخباري- أشاد رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء، مؤخرًا، والمتمثلة بالموافقة على إعادة المعلمين التسعة المُحالين للاستيداع إلى الخدمة.

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وقال رئيسها، النائب الدكتور بلال المومني، في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد، إن "التعليم النيابية" طالبت الحكومة، أكثر من مرة، بالإسراع بحل قضية هؤلاء المعلمين.



واشار الى ان اللجنة مستمرة بمتابعة قضية المعلمين المحالين على التقاعد المبكر، حيث ان الوزارة وعدت اللجنة بدراسة أوضاعهم كل حالة على حدة ورفع ملفاتهم لرئاسة الوزراء تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.



كما أكد أن اللجنة ستتابع مشكلة 1200 موظف، تم تعيينهم بمكرمة ملكية سامية، فيما تم الاستغناء عن خدمات 200 منهم، لم يستكملوا مدة الحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موضحًا أن اللجنة ستبذل ما بوسعها من جهود بُغية حل هذه المشكلة.



وأضاف المومني أن "التعليم النيابية" رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء، تُطالب فيها بضرورة الإسراع بحل هذه القضية، والتمديد لتلك الفئة، لحين حصولهم على راتب تقاعدي، خصوصًا أنهم يُعيلون أسر، وسط ظروف معيشية مادية صعبة.



وشدد على أن اللجنة تقف إلى جانب المعلم وتحقيق مطالبه وتحسين وضعه المعيشي.



وثمن المومني في الوقت نفسه استجابة الحكومة، الأمر الذي يعكس روح التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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