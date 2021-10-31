الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

لجنة التعليم النيابية تبحث قضية تجسير طلبة وانتسابهم لنقابة الصيادلة

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

وزير الزراعة: فساد كبير في الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية

وفاة احد المصابين في مشاجرة اربد متاثرا بجراحه

الأردنيون يترقبون التسعيرة الجديدة للمحروقات مساء اليوم

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

الأحد، 31-10-2021 11:57 ص

النواب: نتابع قضية المعلمين المحالين للتقاعد المبكر

5fd0b7980ce8e


الوكيل الاخباري- أشاد رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء، مؤخرًا، والمتمثلة بالموافقة على إعادة المعلمين التسعة المُحالين للاستيداع إلى الخدمة.

اضافة اعلان

 

وقال رئيسها، النائب الدكتور بلال المومني، في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد، إن "التعليم النيابية" طالبت الحكومة، أكثر من مرة، بالإسراع بحل قضية هؤلاء المعلمين.

واشار الى ان اللجنة مستمرة بمتابعة قضية المعلمين المحالين على التقاعد المبكر، حيث ان الوزارة وعدت اللجنة بدراسة أوضاعهم كل حالة على حدة ورفع ملفاتهم لرئاسة الوزراء تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

كما أكد أن اللجنة ستتابع مشكلة 1200 موظف، تم تعيينهم بمكرمة ملكية سامية، فيما تم الاستغناء عن خدمات 200 منهم، لم يستكملوا مدة الحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موضحًا أن اللجنة ستبذل ما بوسعها من جهود بُغية حل هذه المشكلة.

وأضاف المومني أن "التعليم النيابية" رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء، تُطالب فيها بضرورة الإسراع بحل هذه القضية، والتمديد لتلك الفئة، لحين حصولهم على راتب تقاعدي، خصوصًا أنهم يُعيلون أسر، وسط ظروف معيشية مادية صعبة.

وشدد على أن اللجنة تقف إلى جانب المعلم وتحقيق مطالبه وتحسين وضعه المعيشي.

وثمن المومني في الوقت نفسه استجابة الحكومة، الأمر الذي يعكس روح التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
617e8b23cbd1e

لجنة التعليم النيابية تبحث قضية تجسير طلبة وانتسابهم لنقابة الصيادلة

الفايز

رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الروسي أوضاع المنطقة

388237_6_1610110223

العتوم: مجلس النواب سيتخذ موقفا واضحا إزاء رفع أسعار المشتقات النفطية

النواب 2

لجنة الزراعة والمياه النيابية تجتمع اليوم الأحد

اربد ٢

نواب إربد يناقشون احتياجات المحافظة

بنزين 3

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

أخبار متعلقة
بنزين 3

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

92021984832465210783

الفايز يؤكد التزام مجلس الأعيان بدعم برامج وقرارات الحكومة