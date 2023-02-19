النواب والأعيان.. خلاف الأحوال المدنية هل يفضي إلى جلسة مشتركة؟

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غدٍ الاثنين.

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ويتضمن جدول الأعمال كتاب رئيس مجلس الأعيان رقم (136) تاريخ 2023/1/29 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022 (المعاد من مجلس الأعيان).



وكان أعاد مجلس الأعيان في وقت سابق، مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديل واحد على المادة الثانية من مشروع القانون.



وتمثل التعديل الذي أجراه الأعيان على القانون المعدل بشطب عبارة: "إذا كان التغيير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أبناء العم المباشرين وأصولهم وفروعهم"، لتصبح المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل من الحكومة. وأصبحت الاستفادة من القرار فقط لأصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم.



وفي حال أصر مجلس النواب على قراره بشأن المشروع لمرتين، فإن التعديلات الدستورية أشارت إلى عقد اجتماع مشترك يضم اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق حياله فيسعقد جلسة مشتركة للمجلسين تحت القبة.



كما يتضمن جدول الأعمال قرار اللجنة القانونية رقم (6) تاريخ 2023/1/18 والمتضمن القانون المؤقت رقم (73) لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.