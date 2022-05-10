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الثلاثاء، 10-05-2022 03:16 م

النواب والأعيان يناقشان مواد مشاريع مختلف عليها الخميس

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الوكيل الإخباري - من المنتظر أن يحسم مجلس الأمة خلافه حول مشروعي قانوني الهيئة المستقلة للانتخاب ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جلسة مشتركة يترأسها رئيس مجلس الأعيان الخميس المقبل.

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وسيحسم أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان الجدل على قوانين معدلة أصر كلاهما على موقفه تجاهها، إذ يتمثل الخلاف حول مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب بإضافة النواب لـ"والأحزاب السياسية" إلى اسم الهيئة.


فيما رفض مجلس الأعيان إضافة التسمية الجديدة على اعتبار أن العناوين والأسماء في القوانين لا ترتب أحكاما التي هي بالأصل موضحة بداخله، مع التأكيد على أن كلا التسميتين لا تنطويان على أي مخالفة دستورية.


أما الخلاف الآخر الذي يناقشه مجلس الأمة يتمثل بإصرار الأعيان على زيادة نسبة إيرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40% بدلا من نسبة الـ 25% التي وافق عليها النواب.


وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت أمس الاثنين، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 2022/5/15.

 




 

 


 

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