النواب والحكومة تحت القبة في جلسة مغلقة أمام الإعلام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشفت مصادر نيابية أن جلسة اليوم الثلاثاء، تحت القبة ستكون مغلقة أمام الإعلام.وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لن يتم بث الجلسة عبر صفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.ويستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقد جلساته التشريعية بعد إرجائها منذ 21 يوما بسبب إضرابات قطاع النقل.ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه من لجنته القانونية ومن الحكومة وتقارير ديوان المحاسبة، وقرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.كما يناقش المجلس أيضا، مشروعي قانوني التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، والتصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022، بعد إقرارهما من قبل اللجنة القانونية مؤخرا.