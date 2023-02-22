النواب يؤجل البت بفقرة تنص على تخفيض اشتراكات الضمان

الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب على تأجيل التصويت على الفقرة (د) الواردة بالمادة رقم (3) من مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، والتي تنص على تخفيض اشتراكات الضمان على المنشآت في القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل ممن هم دون 30 عاما.



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وتمثل الخلاف حول المادتين بوجود موافقة على إلغاء الفقرة (د) من المادة (3) وعدم موافقة من قبل لجنة العمل النيابية على إضافة الفقرة (ج) إلى المادة (7).



وكانت وزيرة الدولة وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة طلبت من المجلس تأجيل البت بالفقرة (د) وذلك لمنع وقوع تضارب بالقانون وهو ما أيده مجلس النواب.



ونصت الفقرة (ج1) من المادة رقم (7) على: "لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون(..)".



أما الفقرة (ج2) فقد نصت على: "يتم شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتبارا من تاريخ إكماله سن الثلاثين"، فيما نصت الفقرة (ج3) على: "للمؤمن عليهم المشمولين بأحكام المادة (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي".