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الثلاثاء، 07-06-2022 01:17 م

النواب يتبنى إعداد مشروع قانون لتأميم قطاع الطاقة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الحكومة إلى إعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية.

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وقال رئيس اللجنة فراس السواعير، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ستتبنى إعداد مشروع قانون لتأميم قطاع الطاقة من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان الاجتماعي.

 

وأضاف أن اللجنة مصرة على إلغاء الضريبة الجديدة للمواطنين الذين يستهلكون الطاقة المتجددة، وشمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء.

 

وطالب السواعير الحكومة بإصدار تعليمات بعدم استعمال أي مركبة حكومية يزيد محركها عن 2000 سي سي، إلى جانب توحيد عطاءات شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي.

 

وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تكون جادة في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد.

 

كما دعا السواعير الحكومة إلى العمل الفوري على تنفيذ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.

 

وشدد على ضرورة أن تزود الحكومة، اللجنة بكافة الفواتير المتعلقة بشراء النفط كاملة للوقوف على الكلف الحقيقية.

 

 

 

 

 




 

 


 

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