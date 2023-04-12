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الأربعاء، 12-04-2023 02:33 م

النواب يتيح لرئيس المجلس تسمية أعضاء لجنة مشتركة مع الأعيان

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الوكيل الإخباري - صوت مجلس النواب بالأغلبية اليوم الأربعاء على إضافة مادة للنظام الداخلي المعدل تتيح لرئيس المجلس تسمية أعضاء لجنة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب.

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جاء ذلك في مذكرة تبناها النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الخلايلة ووقع عليها مجموعة من أعضاء المجلس، إذ أكد الخلايلة أن التعديلات الدستورية جاء فيها تشكيل لجنة مشتركة بين الأعيان والنواب.


وقال إن من ضروري أن يكون لرئيس المجلس تسمية أعضاء هذه اللجنة، وهذا استجابة للدستور ولا بد من مناقشتها وإضافتها لضمان مواءمة النظام مع الدستور.


يشار إلى أن مجلس الأمة وافق على تعديل دستوري ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها مطلع العام الماضي تضمنت تشكيل لجنة مشتركة من الأعيان والنواب لبحث المواد المختلف فيها لمشروع القانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين.


 




 

 


 

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