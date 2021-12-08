الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

4126 إصابة كورونا في الجامعات والكليات

الوطني لحقوق الإنسان يطلق خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا

زيادة على اسعار الهايبرد تصل لـ 3000 دينار اذا اتخذت الحكومة هذا القرار

دواء أكتيمرا يصل الأردن قريبا ويكلف أكثر من 1200 دينار لكل مريض كورونا

الهواري يجيب: اللقاحات فعّالة ضد "أوميكرون "

السفارة الأوكرانية للأردنيين: يمكنكم حيازة قطع الأراضي غير الزراعية

إدارة الأزمات تحذر من المنخفض الجوي مساء اليوم

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

الأربعاء، 08-12-2021 11:04 ص

النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا

1220216122817776810739 (1)


الوكيل الإخباري - صوت النواب على تحديد موعد جلسة قادمة لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا الموقعة بين الأردن والامارات والاحتلال.

اضافة اعلان


وطلب النائب صالح العرموطي بحسب رصد " الوكيل الإخباري" بإخراج من وقع اتفاقية إعلان النوايا مع الاحتلال من تحن القبة.


من جهته قال النائب خليل عطية في مداخلته إنه أمر خطير أن يعلم الصحفي الصهيوني إيدي كوهين و وزير الإعلام الأردني لا يعلم بتفاصيل الاتفاقية.

 

ورفع رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي الجلسة إلى نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، قائلا: "ترفع الجلسة لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وإذا ما بدكم تعقدوا جلسة انتو حرين".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6224

النواب يناقشون إعلان النوايا اليوم

zqwlmc02

حواري رئيسا لكتلة المستقبل النيابية

WhatsApp Image 2021-12-07 at 2.45.41 PM

وفد برلماني أردني يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي

WhatsApp Image 2021-12-07 at 1.36.44 PM

الأسرة النيابية: مناقشة القوانين الإصلاحية على رأس الأولويات

عر

العرموطي يسأل عن ارتفاع الوفيات بكورونا وتدهور الوضع الوبائي

WhatsApp-Image-2021-12-07-at-11.53.41-AM

السفير أونيل يلتقي لجنة الصداقة الأيرلندية في الأعيان

أخبار متعلقة
0L5A6224

النواب يناقشون إعلان النوايا اليوم

عر

العرموطي يسأل عن ارتفاع الوفيات بكورونا وتدهور الوضع الوبائي

WhatsApp-Image-2021-12-07-at-11.53.41-AM

السفير أونيل يلتقي لجنة الصداقة الأيرلندية في الأعيان

WhatsApp-Image-2021-12-06-at-2.57.17-PM

مالية النواب تكثف عملها لمناقشة الموازنة

4-72

طرح الثقة بالنجار أو الحكومة.. سيناريوهات مرتقبة لجلسة الأربعاء النيابية

413393_6_1633810587

العرموطي: هل عقد اليهودي براودي دورات لأئمة المساجد؟ - وثيقة