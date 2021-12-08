النواب يحدد موعد قادم لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا

الوكيل الإخباري - صوت النواب على تحديد موعد جلسة قادمة لمناقشة اتفاقية اعلان النوايا الموقعة بين الأردن والامارات والاحتلال.

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وطلب النائب صالح العرموطي بحسب رصد " الوكيل الإخباري" بإخراج من وقع اتفاقية إعلان النوايا مع الاحتلال من تحن القبة.



من جهته قال النائب خليل عطية في مداخلته إنه أمر خطير أن يعلم الصحفي الصهيوني إيدي كوهين و وزير الإعلام الأردني لا يعلم بتفاصيل الاتفاقية.

ورفع رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي الجلسة إلى نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، قائلا: "ترفع الجلسة لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وإذا ما بدكم تعقدوا جلسة انتو حرين".