النواب يحصّن نتائج "التوجيهي".. ويرفض الطعن بها أمام القضاء

الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب فتح باب الطعن في نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وذلك خلال تصويته على المادة (13) من مشروع قانون التربية وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، والتي تمنع الطعن بنتائج التوجيهي.

وصوّت النواب، خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، على: "تعتبر قرارات وزارة التربية المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري".

وكان حذر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات من خطورة الطعن بنتائج الامتحان مما يخلق حالة من الفوضى وخاصة في القبولات الجامعية وتحديدا بالتخصصات الحساسة مثل الطب.

وأضاف العودات أن امتحان التوجيهي يحظى بثقة واحترام الأردنيين منذ تأسيس الدولة باعتباره معيارا موحدا لتقييم الطلبة في كافة أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن النص القانوني حول منع الاعتراض على الامتحان له ليس مستحدثا بل قائم ومستقر منذ سنوات طويلة، وهو ما أوصت به لجنة التربية والتعليم النيابية.