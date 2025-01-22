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النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة

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مجلس النواب
الأربعاء، 22-01-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري- أحال مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة.

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وأحال المجلس كل من مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

 

وكان استعرض المجلس خلال جلسته القراءة الأولى لمشاريع القوانين قبل إحالته للجان المختصة تمهيدا لمناقشتها بشكل أوسع مع المختصين قبل إرسالها مجددا إلى مجلس النواب وإقرارها.

 
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