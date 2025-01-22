النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة

وكان استعرض المجلس خلال جلسته القراءة الأولى لمشاريع القوانين قبل إحالته للجان المختصة تمهيدا لمناقشتها بشكل أوسع مع المختصين قبل إرسالها مجددا إلى مجلس النواب وإقرارها.
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