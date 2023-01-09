الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

النواب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنته المالية

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الإثنين، 09-01-2023 02:18 م

النواب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنته المالية

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الوكيل الإخباري - أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى لجنته المالية.اضافة اعلان


وكانت أرسلت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب، في كانون أول من عام 2022.

وتنص المادة 112 من الدستور الأردني على إحالة الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيها.

ومن المتوقع أن تشرع اللجنة المالية النيابية خلال الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

وكان المجلس استمع، اليوم الاثنين، إلى خطاب الحكومة الموازنة العامة لسنة 2023، الذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

 




 

 


 

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