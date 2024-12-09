النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إلى اللجنة المالية

12:21 م

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس النواب بالإجماع على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 إلى لجنته المالية. اضافة اعلان





جاء ذلك بالقراءة الأولى بعد أن ألقى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي خطاب الموازنة أمام المجلس اليوم الاثنين.