النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إلى اللجنة المالية

جاء ذلك بالقراءة الأولى بعد أن ألقى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي خطاب الموازنة أمام المجلس اليوم الاثنين.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس النواب يعتذر للنواصرة - فيديو
-
أردنية معتقلة في السجون السورية منذ 35 عاما.. ما قصتها؟
-
العرموطي: علينا دعم سوريا في إعادة الإعمار
-
الصفدي: الملك جنب الوطن أعتى الأخطار ونقف مع سوريا وإرادة شعبها
-
النواب يستمع إلى خطاب الموازنة 2025 اليوم الاثنين
-
النواب يبدأ ماراثون موازنة 2025 بخطاب وزير المالية الاثنين
-
النواب الذين منحوا الثقة لحكومة جعفر حسان - اسماء
-
النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومة جعفر حسان - اسماء