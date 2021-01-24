النواب يحيل مشروع قانون تنظيم الموازنة إلى لجنته المالية

الوكيل الإخباري – خاص –

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صادق مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد، على عدد من مشاريع القوانين بين الأردن وأوكرانيا.وصادق المجلس على مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، و مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020.كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021، إلى اللجنة المالية النيابية.