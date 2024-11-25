"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق

الوكيل الإخباري- عقد مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، جلسة برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، توافق خلالها في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية، على اختيار أعضاء اللجان النيابية الدائمة، والبالغ عددها 20 لجنة.

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وقال الصفدي إن أعضاء المجلس برهنوا حرصا كبيرا على اختيار أعضاء اللجان النيابية، وفق مبدأ توافقي، مُراعين في اختياراتهم المصلحة العامة، ومؤكدين في الوقت نفسه أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق آمال وتطلعات أبناء شعبنا العزيز، وفق مضامين خطاب العرش السامي.



وخلال الجلسة، توافق مجلس النواب على أعضاء اللجان النيابية كافة وجاءت كما يلي:



اللجنة القانونية النواب: الدكتور عارف السعايدة، والمحامي عوني الزعبي، والدكتور خالد بني عطية، والدكتورة رانيا أبو رمان، والمحامي مصطفى العماوي، وإبراهيم الصرايرة، والمحامي محمد بني ملحم، والمحامي آية الله الفريحات، والدكتور ناصر نواصرة، والمحامي مالك الطهراوي.

واللجنة المالية النواب: إبراهيم الطراونة، والمحامي محمد بني ملحم، والدكتور سليمان الخرابشة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، والدكتور ناصر نواصرة، والدكتورة رانيا أبو رمان، والدكتور موسى الوحش، ومحمد البستنجي، والمحامي عوني الزعبي، والدكتور نمر السليحات.



ولجنة الاقتصاد والاستثمار النواب: الدكتور هايل عياش، وزهير الخشمان، والدكتور محمد الجراح، وطارق بني هاني، ومحمد البستنجي، والدكتور وليد المصري، وخالد أبو حسان، وآمال الشقران، والمهندس رائد القطامين، والدكتور سالم أبو دولة، وآيات بني عيسى.

ولجنة الشؤون الخارجية النواب: الدكتور إبراهيم الطراونة، والدكتورة تمارا ناصر الدين، والدكتور محمد الجراح، والمحامية دينا البشير، ووصفي حداد، ومي السردية، والدكتور بدر الحراحشة، والدكتور بكر الحيصه، والدكتورة ديمة طهبوب، ومحمد عقل، والمهندسة راكين أبو هنية.

واللجنة الإدارية النواب: عبد الباسط الكباريتي، وإبراهيم الصرايرة، والدكتور أحمد العليمات، وسامر الأزايدة، والدكتور أيمن البدادوة، وفريال بني سلمان، والدكتور جميل الدهيسات، ووسام الربيحات، والمهندسة نسيم العبادي، وحابس الفايز، والمحامي محمد سلامة الغويري.

ولجنة التربية والتعليم النواب: الدكتورة تمارا ناصر الدين، والمهندس إبراهيم الجبور، والدكتور إبراهيم القرالة، ونجمة الهواوشة، والدكتور سليمان الزبن، وعيسى نصار، والدكتور حسين العموش، والدكتورة هدى العتوم، والدكتور محمد الرعود، وإبراهيم الحميدي، وهالة الجراح.

ولجنة الشباب والرياضة النواب: محمد المحارمة، ورند الخزوز، ورانية الخليفات، والدكتور أحمد الشديفات، والمحامي عبد الحليم عنانبة، وعطاالله الحنيطي، والدكتور عبد الناصر الخصاونة، ومعتز الهروط، والدكتور مؤيد العلاونة، ونور أبو غوش، ومحمد هديب.

ولجنة التوجيه الوطني والإعلام النواب: عطاالله الحنيطي، والمهندس جهاد عبوي، والدكتور محمد الرعود، والدكتور اسماعيل المشاقبة، والمهندس سالم العمري، ونور أبو غوش، وأروى الزبون الحجايا، والدكتور أحمد الرقب، ورائد رباع، والدكتور محمد السبايلة، وفراس القبلان.

ولجنة الصحة والغذاء النواب: الدكتور أحمد عشا، والدكتور حكم المعادات، والدكتور عمر بني خالد، وميسون القوابعة، والدكتور هايل عياش، والدكتور حسين الطراونة، والدكتور أحمد السراحنة، والدكتور عبد الهادي البريزات، وعثمان المخادمة، والدكتورة حياة المسيمي، والدكتور شاهر شطناوي.

ولجنة الزراعة والمياه النواب: الدكتور حابس ركاد الشبيب، وخليفة الديات، وحابس الفايز، والدكتور أحمد الشديفات، والدكتور عمر بني خالد، وفتحي البوات، والدكتور قاسم القباعي، وباسم الروابدة، وعلي الغزاوي، وشفاء مقابلة، والدكتور إياد جبرين.

ولجنة البيئة والمناخ النواب: الدكتور حمزة الحوامدة، والدكتور حسين الطراونة، ومحمد المحارمة، والدكتور بدر الحراحشة، والمهندس حسين كريشان، والدكتور عبد الهادي البريزات، والمهندس جهاد عبوي، والمهندس خضر بني خالد، وعلي الغزاوي، وفتحي البوات، والدكتور حكم المعادات.

ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النواب: عبد الرحمن العوايشة، وسامر الأزايدة، ومعتز أبو رمان، وعيسى نصار، وعبدالرؤوف الربيحات، ومحمد المرايات، والدكتور جميل الدهيسات، ووسام الربيحات، وشفاء مقابلة، ولبنى النّمور، وأروى الزبون الحجايا.



ولجنة الطاقة والثروة المعدنية النواب: المهندس طلال النسور، والمهندسة نسيم العبادي، والمهندس هيثم الزيادين، والدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور عبد الناصر الخصاونة، وآيات بني عيسى، وعثمان المخادمة، والمهندس رائد القطامين، والدكتورة اسلام العزازمة، والمهندس خضر بني خالد، والدكتور قاسم القباعي.



ولجنة الخدمات العامة والنقل النواب: الدكتور أيمن البدادوة، والدكتور وليد المصري، والمهندس سليمان السعود، وتيسير أبو عرابي العدوان، وزهير الخشمان، والمهندسة مي الحراحشة، وعبدالرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، وطارق بني هاني، والدكتور نبيل الشيشاني، والمهندس محمد المحاميد.

ولجنة السياحة والآثار النواب: رانية الخليفات، والدكتور إياد جبرين، ويوسف الرواضية، ونجمة الهواوشة، والمهندس جمال قموه، وفريال بني سلمان، وحمود الزواهرة، وجهاد مدانات، والمهندس سالم العمري، والمهندس حسن الرياطي، ووصفي حداد.



ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النواب: الدكتور حمزه الحوامدة، والدكتور خالد بني عطيه، والمهندس حسين كريشان، والدكتور مؤيد العلاونة، وفليحه الخضير، والمحامية دينا البشير، والدكتور أحمد العليمات، والمهندس عدنان مشوقه، والدكتور سليمان الخرابشة، وحامد الرحامنة، والمحامي اندريه حواري.

ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النواب: المحامي اندريه حواري، والمهندس إبراهيم الجبور، والدكتور إبراهيم القرالة، ورائد رباع، والدكتور سليمان الزبن، وآمال الشقران، والدكتور محمد السبايلة، وأحمد القطاونة، والمهندس محمد المحاميد، وباسم الروابدة، والمحامي محمد سلامة الغويري.

ولجنة المرأة وشؤون الأسرة النواب: فليحه الخضير، والدكتورة حياة المسيمي، والدكتورة اسلام العزازمة، والمهندسة ايمان العباسي، والمهندسة مي الحراحشة، والدكتورة بيان المحسيري، وميسون القوابعة، وهالة الجراح، ومي السردية.

ولجنة الريف والبادية النواب: الدكتور حابس ركاد الشبيب، وعلي الخزعلي، ومجحم الصقور، والدكتور موسى الوحش، وصالح أبو تايه، وخليفة الديات، وحامد الرحامنة، والدكتور نبيل الشيشاني، ومعتز أبو رمان، وأحمد عشا، وعبدالرحمن العوايشة.



ولجنة فلسطين النواب: الدكتور احمد السراحنة، وتيسير أبو عرابي العدوان، والمهندس سليمان السعود، والدكتور اسماعيل المشاقبة، ومحمد المرايات، والدكتور أيمن أبو الرب، والدكتور حسين العموش، وينال الفريحات، والمحامي مصطفى العماوي، ومحمد هديب، ومحمد الظهراوي.